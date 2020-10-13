Пенсионерке вынесли приговор за убийство кота в Вологодской области

По данным НСН, в момент совершения преступления женщина была пьяна. Она разозлилась, что ее кот ворует колбасу с тарелки. За это пенсионерка ударила его ножом и выкинула в подъезд.

Соседи отвезли раненое животное к ветеринарам, но кот все равно скончался. На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Суд запретил ей выезжать за пределы района, переезжать и выходить из дома с 23:00 до 06:00 следующего дня.