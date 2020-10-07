Пенсионерке вернут отобранную мошенниками квартиру
Невский районный суд Санкт-Петербурга признал недействительной сделку купли-продажи квартиры пенсионерки, за которую та не получила денег. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
В пресс-службе ведомства рассказали, что пенсионерка обратилась за помощью, потому что осталась без единственной квартиры. Прокуратура направила дело в суд с просьбой признать совершенную сделку незаконной. Сейчас исполнение приговора суда контролируется в прокуратуре.