Пенсионерка зарубила любовника на почве ревности в Хакасии

Следствие предполагает, что подозреваемая пригласила 38-летнего любовника и еще нескольких знакомых встретить Новый год у нее дома. Во время застолья она приревновала мужчину к одной из женщин и устроила скандал. Ночью пенсионерка схватилась за топор и убила возлюбленного.

«Женщина задержана, в ходе допроса она дала признательные показания. Ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.