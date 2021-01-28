Пенсионерка зарубила любовника на почве ревности в Хакасии
В Хакасии задержали 62-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в убийстве односельчанина. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СК.
Следствие предполагает, что подозреваемая пригласила 38-летнего любовника и еще нескольких знакомых встретить Новый год у нее дома. Во время застолья она приревновала мужчину к одной из женщин и устроила скандал. Ночью пенсионерка схватилась за топор и убила возлюбленного.
«Женщина задержана, в ходе допроса она дала признательные показания. Ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.