Пенсионерка заплатила «ясновидящей» 1,3 млн рублей за снятие порчи

Пенсионерка из Санкт-Петербурга заплатила «ясновидящей» 1,3 миллиона рублей за снятие порчи. 76-летняя женщина заявила, что стала жертвой мошенничества, написало ИА «Невские новости».

Уточняется, что «целительница» подошла к жертве на улице и сообщила о проблемах со здоровьем в будущем. После этого «маг» поддерживала связь с пенсионеркой и совершала для нее различные обряды за деньги. За эти услуги кроме накоплений гражданка отдала свои ювелирные украшения и заняла деньги у родственников. Позже и этого оказалось мало для снятия сглаза. Тогда «целительница» предложила клиентке продать квартиру.

В целом пожилая петербурженка отдала новой знакомой 1,3 миллиона рублей. Только после этого она обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.