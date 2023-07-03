Криминал 03 июля 2023, 22:06 Пенсионерка заказала убийство участкового в Краснодаре за 1 млн рублей Полиция Краснодара предотвратила покушение на участкового, заказанное 82-летней женщиной РИА «Новости»

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Пожилая жительница Краснодара заказала покушение на оперуполномоченного уголовного розыска. Поводом для расправы стала личная неприязнь к нему. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД России.

По данным ведомства, женщина пообещала за исполнение заказа заплатить миллион рублей. В качестве оружия для исполнения она выбрала обрез ружья. Когда информация о преступлении попала полицейским, они решили инсценировать выполнение заказа и сделали для пенсионерки постановочные фотографии. Правоохранители задержали ее в момент передачи части от обещанной суммы.

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В ходе обыска в квартире женщины нашли обрез ружья, боеприпасы, ножи и более 1,8 миллиона рублей. Следователи возбудили в отношении заказчицы уголовное дело. Поводом для расправы стала личная неприязнь к участковому.

Ранее пожилая женщина пыталась поджечь автомобиль соседей в Перми. Таким образом, она хотела припугнуть их из-за крупного денежного долга. Пенсионерка засунула кусок ткани с растворителем в люк машины.