03 июля 2023, 22:06
Пенсионерка заказала убийство участкового в Краснодаре за 1 млн рублей
Полиция Краснодара предотвратила покушение на участкового, заказанное 82-летней женщиной
Пожилая жительница Краснодара заказала покушение на оперуполномоченного уголовного розыска. Поводом для расправы стала личная неприязнь к нему. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД России.
По данным ведомства, женщина пообещала за исполнение заказа заплатить миллион рублей. В качестве оружия для исполнения она выбрала обрез ружья. Когда информация о преступлении попала полицейским, они решили инсценировать выполнение заказа и сделали для пенсионерки постановочные фотографии. Правоохранители задержали ее в момент передачи части от обещанной суммы.
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В ходе обыска в квартире женщины нашли обрез ружья, боеприпасы, ножи и более 1,8 миллиона рублей. Следователи возбудили в отношении заказчицы уголовное дело. Поводом для расправы стала личная неприязнь к участковому.
Ранее пожилая женщина пыталась поджечь автомобиль соседей в Перми. Таким образом, она хотела припугнуть их из-за крупного денежного долга. Пенсионерка засунула кусок ткани с растворителем в люк машины.
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