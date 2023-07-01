Криминал 01 июля 2023, 23:37 Пенсионерка в Нижегородской области попыталась поджечь банк МВД РФ: пенсионерка в Городце кинула перед банком бутылку с воспламеняющейся жидкостью РИА «Новости»

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В Городце пенсионерка попыталась поджечь банк. Женщина кинула перед зданием кредитной организации бутылку с воспламеняющейся жидкостью, сообщили в управлении МВД России по Нижегородской области.

В 16:20 по местному времени в полицию поступило сообщение о происшествии около здания банка. Прибывшие на место правоохранители задержали 67-летнюю пенсионерку.

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Выяснилось, что кинуть бутылку с воспламеняющейся смесью в здание банка женщину убедили мошенники.

«Запланированное злоумышленниками возгорание не произошло», — сообщили в полиции.

Пенсионерку доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

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