Пенсионерка в Бурятии убила сына, который несколько лет насиловал ее
Жительница Бурятии смертельно ранила ножом сына, который несколько лет до этого бил ее и насиловал. Об этом сообщило ИА Nation News.
Выяснилось, что это продолжалось около девяти лет. С 2011 года мужчина пил, избивал свою мать и насиловал. В вечер убийства он в очередной раз напился и собирался снова все это сделать. Женщина не выдержала и набросилась на него с ножом.
Она получила полтора года тюрьмы за убийство в состоянии аффекта.