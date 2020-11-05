Пенсионерка в Бурятии убила сына, который несколько лет насиловал ее

Выяснилось, что это продолжалось около девяти лет. С 2011 года мужчина пил, избивал свою мать и насиловал. В вечер убийства он в очередной раз напился и собирался снова все это сделать. Женщина не выдержала и набросилась на него с ножом.

Она получила полтора года тюрьмы за убийство в состоянии аффекта.