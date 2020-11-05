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    05 ноября 2020, 17:54

    Пенсионерка в Бурятии убила сына, который несколько лет насиловал ее

    Дарья Морозова

    Жительница Бурятии смертельно ранила ножом сына, который несколько лет до этого бил ее и насиловал. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Выяснилось, что это продолжалось около девяти лет. С 2011 года мужчина пил, избивал свою мать и насиловал. В вечер убийства он в очередной раз напился и собирался снова все это сделать. Женщина не выдержала и набросилась на него с ножом.

    Она получила полтора года тюрьмы за убийство в состоянии аффекта.