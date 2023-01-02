Криминал 02 января 2023, 14:28 Пенсионерка умерла, дважды попав под машину на трассе в Ленобласти Уголовное дело завели после смерти пенсионерки на трассе Парголово — Огоньки РИА «Новости»

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Переход дороги Парголово — Огоньки во Всеволожском районе Ленинградской области закончился смертью для 74-летней пенсионерки. Водители дважды переехали пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Первый автомобиль наехал на пенсионерку в минувшую субботу на 31-м километре трассы, когда женщина переходила дорогу. Повторный наезд на пострадавшую совершила владелица Kia Sportage. От полученных ран пенсионерка скончалась на месте аварии.

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Правоохранители завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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Как сообщили «Невские новости», женщина за рулем Kia Sportage, не сбавляя скорости, переехала лежащую на трассе пенсионерку. Источник журналистов уточнил, что в прошлом году владелица иномарки девять раз платила штрафы за превышение скорости. Первого водителя, сбившего пенсионерку, полицейские пока ищут.