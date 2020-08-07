Пенсионерка с хроническими заболеваниями отдала 2 млн за снятие порчи

В полицию обратилась 70-летняя жительница Магнитогорска. Она рассказала, что на улице к ней подошли две женщины. Неизвестные заявили пожилой местной жительнице, что на ней лежит порча. Именно из-за этого она испытывает множество проблем со здоровьем. Злоумышленницы предложили провести обряд снятия порчи, за такую услугу они потребовали все деньги, которые скопила пенсионерка.

Пожилая женщина взяла дома деньги, а также сняла все накопления со сберегательного счета. На следующий день она отдала неизвестным все финансы. Всего женщина накопила два миллиона рублей.

Пенсионерка договорилась с незнакомками, что после проведения обряда они вернут ей наличные. Однако придя на место через сутки, местную жительницу никто не ждал и деньги никто не вернул. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание — лишение свободы на 10 лет.