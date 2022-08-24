Пенсионерка расплатилась фальшивой купюрой в магазине в Пензенской области

Полиция задержала пожилую жительницу Пензенской области из-за оплаты товаров фальшивой купюрой. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на УМВД по региону.

Директор магазина, который заметил подделку, обратился в правоохранительные органы. Пенсионерка рассказала, что фальшивая банкнота попала к ней, пока она торговала цветами.

Оборудование для создание поддельных денег у нее дома не нашли. Полиция разыскивает фальшивомонетчиков.