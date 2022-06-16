Пенсионерка получила условный срок за регулярное избиение подростка в Кемеровской области

Суд вынес приговор пенсионерке, которая регулярно избивала 16-летнюю родственницу в Кемеровской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

В полицию заявили соседи, которые заметили синяки на теле девушке и ее подавленное состояние.

«В ходе предварительного следствия обвиняемая со следствием не сотрудничала. В органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

Пенсионерка получила три года лишения свободы условно.