Пенсионерка получила условный срок за регулярное избиение подростка в Кемеровской области
Суд вынес приговор пенсионерке, которая регулярно избивала 16-летнюю родственницу в Кемеровской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
В полицию заявили соседи, которые заметили синяки на теле девушке и ее подавленное состояние.
«В ходе предварительного следствия обвиняемая со следствием не сотрудничала. В органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.
Пенсионерка получила три года лишения свободы условно.