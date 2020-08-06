Пенсионерка погибла после побоев сына в Краснодарском крае
Мужчина избил 82-летнюю мать в поселке Юбилейный Краснодарского края. Женщина скончалась от травм. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на региональную СК.
Известно, что у них возник конфликт на бытовой почве, в результате которого мужчина принялся избивать пенсионерку. Позже он сам вызвал ей скорую, умолчав об избиении.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в СК.