Пенсионерка погибла после побоев сына в Краснодарском крае

Известно, что у них возник конфликт на бытовой почве, в результате которого мужчина принялся избивать пенсионерку. Позже он сам вызвал ей скорую, умолчав об избиении.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в СК.