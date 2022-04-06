Пенсионерка подговорила внучку украсть чужие продукты в магазине в Пермском крае

Пенсионерка в Пермском крае решила украсть чужие продукты из камеры хранения в магазине. Для этого она подговорила свою 10-летнюю внучку. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По данным сайта «Дни.ру», владелица продуктов забыла запереть камеру хранения. Сумма ущерба составила более тысячи рублей.

На видео с камер наблюдения оказалось, что продукты забирает девочка, а потом уходит из магазина вместе с пожилой женщиной. Выяснилось, что пенсионерка — постоянная покупательница.

В итоге на нее завели два уголовных дела: за кражу и привлечение ребенка к совершению преступления.