Пенсионерка подговорила внучку украсть чужие продукты в магазине в Пермском крае
Пенсионерка в Пермском крае решила украсть чужие продукты из камеры хранения в магазине. Для этого она подговорила свою 10-летнюю внучку. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
По данным сайта «Дни.ру», владелица продуктов забыла запереть камеру хранения. Сумма ущерба составила более тысячи рублей.
На видео с камер наблюдения оказалось, что продукты забирает девочка, а потом уходит из магазина вместе с пожилой женщиной. Выяснилось, что пенсионерка — постоянная покупательница.
В итоге на нее завели два уголовных дела: за кражу и привлечение ребенка к совершению преступления.