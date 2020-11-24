Пенсионерка отказалась надеть маску и напала на полицейского в Петербурге

Пенсионерка захотела проехаться без маски в петербургской маршрутке и попалась. Полицейский решил составить на нее административный протокол, но женщина пошла в атаку и побила его. Теперь ей грозит уголовка.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Санкт-Петербургу, конфликт между правоохранителем и пенсионеркой разгорелся 19 ноября на улице Генерала Хазова в Пушкинском районе Петербурга. Полицейский остановил маршрутку, чтобы проверить соблюдение масочного режима. Женщина была без защиты и ударила сотрудника органов, когда он захотел составить на нее протокол.

Около участка она обматерила его и еще несколько раз ударила уже в дежурной части во время личного досмотра. На пенсионерку завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти». Сейчас в полиции решают вопрос о мере пресечения и готовят обвинение.