Пенсионерка отдала мошеннику 150 тысяч рублей в Кемеровской области | 360°

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Пенсионерка отдала мошеннику 150 тысяч рублей в Кемеровской области

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Мошенник обманул пенсионерку в Кемеровской области. Она отдала злоумышленнику 160 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на полицейских.

Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что якобы ее внук попал в ДТП и нужны деньги, чтобы решить ситуацию. Пенсионерка сказала, что у нее есть на счете нужная сумма. К ней приехал мужчина, они вместе отправились в банк. В итоге пенсионерка отдала ему 160 тысяч рублей.

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После этого она созвонилась с внуком и выяснила, что никакой аварии не было. Тогда она обратилась в полицию.

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По подозрению в совершении преступления задержали 19-летнего курьера, который уже был под подпиской о невыезде из-за аналогичного преступления ранее. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Мошенничество

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