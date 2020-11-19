Пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч рублей из-за новости о несуществующем раке

Пожилую москвичку запугали и обманули мошенники. Они позвонили ей и сказали, что у нее нашли раковые клетки и ей нужно лечение. Пенсионерка перевела преступникам 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, 80-летняя женщина обратилась в полицию за помощью. Она рассказала, что 26 сентября перевела 300 тысяч рублей на счет одного из банков.

Эти данные ей по телефону продиктовала неизвестная. Она представилась сотрудником терапевтического отделения поликлиники и сообщила о страшном диагнозе пенсионерки. Якобы у пожилой москвички после сдачи крови обнаружили множество раковых клеток. Мошенница убедила жертву в том, что той срочно нужно дорогостоящее лечение. Бабушка в это поверила и перевела преступникам крупную сумму.

Правда открылась на следующий день, когда пенсионерка пришла в поликлинику. Там ей сказали, что ее обманули. Стражи порядка по заявлению женщину проводят проверку.