Пенсионерка из России напоила грабителя чаем и дала в дорогу пирожков. Но он все равно ее обворовал

Пьяный грабитель забрался в дом к 92-летней пенсионерке. Женщина спала. Когда она зашевелилась, мужчина набросился на нее и стал душить. Хозяйке удалось отбиться от незваного гостя, разговорить его и напоить чаем.

Когда женщине удалось оторвать от себя руки душителя, она попыталась его разговорить. Предложила пойти на кухню, разогрела чайник, поставила на стол пирожки. Грабитель понемногу расслабился, рассказал о семье, детстве, своей судьбе. После неторопливой мирной беседы пенсионерка собрала мужчине с собой пирожков и проводила.

Утром женщина обнаружила пропажу 100 тысяч рублей. Исчезли и медали, которые она получила за труд в годы войны. Пенсионерка позвонила дочери и рассказала о ночном госте. Посовещавшись, женщины поняли, что грабитель — их родственник, брат жены внука пострадавшей.

Так и оказалось. Грабителя задержали в Великом Устюге. Он уже успел потратить часть денег: купил себе и другу одежду, обувь и еду, снял недорогую комнату. На следующий день его задержала полиция.

Вину задержанного полностью доказали. Дело направили в суд.

«Поскольку подсудимый имел две неснятые и непогашенные судимости, а также на момент вынесения приговора отбывал наказание по приговору мирового судьи, суд по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

На суде грабитель просил смягчить ему наказание. По его словам, он хотел похитить имущество пенсионерки тайно, а это значит, что его поступок нужно рассматривать как кражу, а не грабеж.

Пенсионерка с ночи ограбления переехала жить к дочери. Дома оставаться одна она боится.