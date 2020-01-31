Пенсионерка из России напоила грабителя чаем и дала в дорогу пирожков. Но он все равно ее обворовал
Когда женщине удалось оторвать от себя руки душителя, она попыталась его разговорить. Предложила пойти на кухню, разогрела чайник, поставила на стол пирожки. Грабитель понемногу расслабился, рассказал о семье, детстве, своей судьбе. После неторопливой мирной беседы пенсионерка собрала мужчине с собой пирожков и проводила.
Утром женщина обнаружила пропажу 100 тысяч рублей. Исчезли и медали, которые она получила за труд в годы войны. Пенсионерка позвонила дочери и рассказала о ночном госте. Посовещавшись, женщины поняли, что грабитель — их родственник, брат жены внука пострадавшей.
Так и оказалось. Грабителя задержали в Великом Устюге. Он уже успел потратить часть денег: купил себе и другу одежду, обувь и еду, снял недорогую комнату. На следующий день его задержала полиция.
Вину задержанного полностью доказали. Дело направили в суд.
«Поскольку подсудимый имел две неснятые и непогашенные судимости, а также на момент вынесения приговора отбывал наказание по приговору мирового судьи, суд по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Вологодской области.
На суде грабитель просил смягчить ему наказание. По его словам, он хотел похитить имущество пенсионерки тайно, а это значит, что его поступок нужно рассматривать как кражу, а не грабеж.
Пенсионерка с ночи ограбления переехала жить к дочери. Дома оставаться одна она боится.