Криминал 15 декабря 2022, 15:24 Пенсионерка напала на сотрудника полиции в Челябинске

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Пожилая жительница Челябинска напала на сотрудника полиции, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

65-летняя пенсионерка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемая высказалась нецензурной бранью в отношении полицейского и напала на него. Отмечается, что сотрудника вызвала ее соседка по квартире.

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Материалы уголовного дела направлены в районный суд.

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