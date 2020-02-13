    13 февраля 2020, 15:12

    Пенсионерка лишилась 2,7 миллиона рублей по вине мошенника

    Ирина Нагайникова

    Телефонный мошенник похитил с банковского счета женщины почти три миллиона рублей, сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Москве.

    Неизвестный позвонил пенсионерке и, представившись сотрудником банка, предложил женщине перевести деньги для сохранности средств.

    Мужчина убедил жертву снять деньги и перевести на разные счета.

    Сумма ущерба составила 2,7 миллиона рублей, сообщило ИА RNS.

    Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.