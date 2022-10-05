Пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей из-за мошенников в Санкт-Петербурге | 360°

Криминал 05 октября 2022, 17:51 Поделиться Telegram

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Viber Пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей из-за мошенников в Санкт-Петербурге

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Мошенники выманили у пожилой женщины 150 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на главк МВД по городу.

Потерпевшей позвонила неизвестная и представилась внучкой. Она сообщила, что якобы попала в ДТП, и попросила денег, чтобы избежать уголовного дела. После этого к пенсионерке пришел «курьер», которому та передала нужную сумму.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Во время расследования они задержали безработного мужчину.

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