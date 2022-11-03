Пенсионерка из Удмуртии погибла после того, как ее подожгла внучка | 360°

03 ноября 2022, 14:23
Пенсионерка из Удмуртии погибла после того, как ее подожгла внучка
Жительницу Удмуртии заподозрили в том, что она подожгла свою бабушку. Пенсионерка скончалась, сообщило издание IZHLIFE.
Преступление произошло 31 октября дома у женщин. Подозреваемая облила горючей жидкостью и подожгла пожилую родственницу, которая не могла самостоятельно передвигать из-за болезни. После этого злоумышленница покинула место происшествия.
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Сосед женщин вызвал экстренные службы. Пенсионерку отвезли в больницу, где она в итоге скончалась.
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Правоохранители задержали внучку и предъявили ей обвинение.
Убийства
Поджоги
Удмуртия
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