Пенсионерка из Удмуртии погибла после того, как ее подожгла внучка | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 14:23 Пенсионерка из Удмуртии погибла после того, как ее подожгла внучка

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Жительницу Удмуртии заподозрили в том, что она подожгла свою бабушку. Пенсионерка скончалась, сообщило издание IZHLIFE.

Преступление произошло 31 октября дома у женщин. Подозреваемая облила горючей жидкостью и подожгла пожилую родственницу, которая не могла самостоятельно передвигать из-за болезни. После этого злоумышленница покинула место происшествия.

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Сосед женщин вызвал экстренные службы. Пенсионерку отвезли в больницу, где она в итоге скончалась.

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Правоохранители задержали внучку и предъявили ей обвинение.