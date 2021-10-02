Пенсионерка из Татарстана решила заработать на бирже и лишилась 600 тысяч рублей

Более 600 тысяч рублей потеряла жительница Лениногорска, решив заработать на торгах. По словам 60-летней женщины, она нашла сайт с объявлением о дополнительном доходе, после чего из нее начал вытягивать деньги некий трейдер.

Пенсионерка рассказала, что этот человек связался с ней по телефону после того, как она зарегистрировалась на сайте. Мужчина убедил ее скачать различные приложения для участия в торгах, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Первоначальный взнос составлял 15 тысяч рублей. Трейдер смог убедить пенсионерку, что доход будет напрямую зависеть от объема вложений. Для получения максимальной прибыли она в течение трех недель внесла на счет более 600 тысяч рублей.

Но когда женщина решила вывести деньги, ей заявили, что сначала нужно внести гарантированный страховой взнос, потом последовали просьбы перевести деньги в счет комиссии за перевод. Тогда она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас ведется розыск мошенников. В пресс-службе ведомства обратили внимание, что инвестирование является одним из распространенных методов выкачивания денег у пользователей. Аферисты обещают высокую и быструю прибыль, люди им верят, но в итоге лишаются своих сбережений.

Также в полиции призвали не устанавливать на свой телефон никаких приложений по указанию неизвестных лиц.