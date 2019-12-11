Женщина из Сергиева Посада пришла в магазин и ударила себя ножом

Жительница Сергиева Посада несколько раз ударила себя ножами в магазине с хозяйственными товарами. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

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Утром 10 декабря женщина зашла в магазин «Все для дома и дачи» в Сергиевом Посаде и купила нож. После этого она ударила себя лезвием в грудь, схватила другой нож с прилавка и ударила себя им еще несколько раз.

Сотрудники магазина вызвали скорую помощь, которая забрала пенсионерку в одну из местных больниц.

Сотрудники полиции изъяли ножи и записи с камеры видеонаблюдения магазина. Сейчас все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.