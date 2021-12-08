Пенсионерка из Ростова-на-Дону убила своего сожителя

61-летнюю жительницу Ростова-на-Дону приговорили к заключению за жестокое убийство своего сожителя. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в октябре прошлого года. Женщина около 120 раз нанесла удары по голове и телу 69-летнему парализованному сожителю. Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Причиной убийства послужили «личные неприязненные отношения», рассказали в региональном следкоме.

Злоумышленницу приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима.