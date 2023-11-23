Криминал 23 ноября 2023, 10:59 Пенсионерка из Подмосковья умерла после того, как дочь пристегнула ее ремнем к батарее Shot: в Королеве скончалась пенсионерка, пристегнутая дочерью ремнем к батарее РИА «Новости»

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Пожилая жительница Королева скончалась после того, как дочь пристегнула ее ремнем к батарее и оставила одну дома. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов, 78-летней пенсионерке было трудно ходить самостоятельно, и она постоянно падала, из-за чего дочь сильно нервничала. Женщине понадобилось уйти из дома по делам, и она пристегнула пожилую мать ремнем к батарее, чтобы та не упала и не получила травму, оставшись в одиночестве.

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Дела жительницы Подмосковья затянулись на весь день. Вернувшись вечером домой, она увидела, что мать скончалась. Дочь пенсионерки вызвала скорую помощь, а сама скрылась, указал Shot.

Тело пожилой женщины отправили на судмедэкспертизу, чтобы выяснить причину смерти. Дочь пенсионерки разыскивает полиция.

Ранее в московской квартире обнаружили мумию пенсионера, умершего более четырех лет назад. Останки нашли после того, как неизвестные люди проникли в жилище и включили там газ.