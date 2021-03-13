Пенсионерка из Петербурга выбросила в окно 400 тысяч рублей, чтобы «спасти» дочь

Пожилая женщина из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников. В результате она выбросила из окна пакет, в котором лежало 400 тысяч рублей.

Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он заявил, что ее дочери может грозить уголовное дело и предложил «помочь» этого избежать. Женщина последовала его инструкциям и выкинула в окно пакет с деньгами.

Подозреваемые были задержаны в тот же день. Это оказались двое безработных мужчин. Их отправили в полицию, где было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге телефонные мошенники украли у генерала МВД 613 тысяч рублей. Об этом сообщила «Газета.ru».

Они действовали по довольно распространенной схеме: представились банковскими сотрудниками и посоветовали перевести деньги на «безопасный» счет. Потерпевший поверил им и продиктовал все необходимые данные. В итоге у него украли более полумиллиона рублей. Похищенные деньги позже были сняты в банкомате.