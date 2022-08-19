Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам более трех миллионов рублей

Мошенники обманули 74-летнюю пенсионерку из Санкт-Петербурга на более чем три миллиона рублей. Об этом сообщил Petrograd.

Жительница проспекта Космонавтов обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что получала звонки от неизвестных в период с 27 июня по 6 июля 2022 года. Злоумышленники уговорили пострадавшую перевести на якобы сберегательные счета 3 282 788 рублей. А после того, как пенсионерка сделала перевод, мошенники перестали выходить на связь. Сотрудники полиции возбулили уголовное дело.