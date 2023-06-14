Криминал 14 июня 2023, 16:35 Пенсионерка из Пермского края попыталась поджечь автомобиль знакомой из-за долга

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В Пермском крае 68-летняя пенсионерка попыталась поджечь автомобиль своей подруги из-за долгов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт ГУ МВД по региону.

Владелица автомобиля обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный человек попытался поджечь ее транспортное средство. Она самостоятельно смогла справиться с огнем. Ущерб составил свыше 24 тысяч рублей.

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Следователи установили, что к преступлению причастна ее подруга. Злоумышленница призналась, что таким образом хотела припугнуть должницу. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».