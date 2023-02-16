Криминал 16 февраля 2023, 00:01 Пенсионерка из Пермского края отдала гадалке отложенные на похороны деньги

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Мошенница, которая притворялась гадалкой, выманила у пенсионерки 650 тысяч рублей под предлогом снятия порчи. Средства пострадавшая откладывала на похороны. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Краснокамского городского суда.

Злоумышленница под видом медицинского работника попала в квартиру пострадавшей. Выслушав ее жалобы на плохое самочувствие, она заявила, что на пенсионерку навели порчу.

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Проведя «магические ритуалы», женщина украла деньги хозяйки квартиры, оставив вместо них обрывки бумаги.

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Пенсионерка обратилась в полицию. Злоумышленницу задержали по горячим следам, однако деньги найти не удалось. «Гадалку» приговорили к заключению сроком на три года и два месяца.