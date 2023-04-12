12 апреля 2023, 18:49
Пенсионерка из Новосибирской области украла 3 миллиона рублей у собственного сына
Суд признал виновной жительницу Карасукского района Новосибирской области в хищении трех миллионов рублей у собственного сына. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.
Установлено, что 62-летняя пенсионерка получила разрешение на продажу жилья, которое было оформлено на ее сына. После сделки женщина решила присвоить полученные деньги себе.
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Отмечается, что суд приговорил пенсионерку к трем с половиной годам условного лишения свободы.
Преступления
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