Криминал 26 июля 2023, 11:06 Пенсионерка из Москвы стала жертвой аферистов и лишилась пяти миллионов рублей МВД: троих подозреваемых в обмане пенсионерки на 5 млн рублей задержали в центре Москвы Фото: freepik.com

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Сотрудники полиции раскрыли дело о мошенничестве в отношении пенсионерки. Она потеряла пять миллионов рублей, поверив злоумышленникам, сообщили в столичном главке МВД.

По данным ведомства, 60-летней москвичке позвонил незнакомец под видом полицейского и сообщил, что мошенники на ее имя оформляют кредит. Они попросили у нее помощи для поимки «преступников», на что та, поверив, дала согласие.

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Далее, действуя по инструкции звонившего, она взяла кредит в банке и обналичила деньги. После этого пенсионерка встретилась с лжеполицейским на Большой Грузинской и отдала пять миллионов рублей.

Позже она поняла, что ее обманули, и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. По подозрению в преступлении задержали двух мужчин 30 и 37 лет и 34-летнюю москвичку. Против них возбудили уголовное дело о групповом мошенничестве. Мужчин отправили в изолятор, а женщину — под домашний арест. Сейчас полицейские проверяют подследственных на другие криминальные эпизоды.

Ранее москвичка послушала мошенников и выбросила из окна полтора миллиона рублей.