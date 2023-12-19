Криминал 19 декабря 2023, 15:06 Пенсионерка из Москвы потеряла почти 10 миллионов рублей из-за мошенников Телефонные мошенники похитили 9,8 миллиона рублей у пенсионерки из Москвы РИА «Новости»

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Пожилая москвичка стала жертвой обмана мошенников, выдавших себя за сотрудников правоохранительных органов. Она потеряла почти 10 миллионов рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мошенник позвонил пенсионерке и сообщил, что на ее квартиру якобы выдали генеральную доверенность другому человеку. Притворяясь представителями банковских учреждений и суда, преступники убедили пожилую женщину перевести свои сбережения на так называемый безопасный счет и осуществить продажу жилья в Чечерском проезде.

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Москвичка подготовила все требуемые документы и заключила договор купли-продажи, полагая, что так она спасает свою недвижимость от противоправных действий. В результате продажи квартиры она получила 9,8 миллиона рублей, которые передала курьеру, прибывшему по указанию мошенников.

Началось расследование обстоятельств дела.

За прошедшие 11 месяцев в Москве 252 ребенка стали жертвами аферистов.