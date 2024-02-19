Криминал 19 февраля 2024, 17:08 Пенсионерка из Москвы передала мошенникам более 10,5 миллиона рублей Пенсионерка из Москвы продала квартиру и отдала мошенникам более 10,5 млн рублей Freepik

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Пожилая москвичка стала жертвой мошенников, которые представившись сотрудниками следственных органов банка, уговорили ее взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Таким образом она лишилась 10,5 миллиона рублей, рассказали в столичной прокуратуре.

По информации ведомства, мошенники не только заставили женщину отдать им кредитные средства, но и продать квартиру на улице Поклонная и передать вырученные средства криминальному курьеру.

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Затем аферисты попытались убедить женщину продать еще одну ее квартиру на улице Аллея Жемчуговой и снять с регистрационного учета своего сына. Только тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества.

Ранее еще один мошенник выманил у бывшего начальника главного управления авиации ФСБ генерал-лейтенанта Николая Гаврилова 1,5 миллиона рублей. Он представился директором Ассоциации Героев России.