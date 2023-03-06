06 марта 2023, 22:28
Пенсионерка из Краснодарского края погибла после того, как внучка ударила ее по лицу
Жительница Краснодарского края ударила по лицу свою 76-летнюю бабушку, после чего та умерла. Об этом сообщило Nation News со ссылкой издание Kub Mash.
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Злоумышленница на протяжении нескольких лет ухаживала за пенсионеркой, которая имела проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В какой-то момент у них произошла ссора, из-за чего внучка ударила пострадавшую по лицу, после чего на время ушла из дома. Вернувшись обратно, женщина обнаружила пенсионерку погибшей. По предварительным данным, пенсионерка не смогла дышать после перелома носа.
Драки
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