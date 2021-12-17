Пенсионерка из Кемерова стала звездой TikTok из-за странных обрядов в подъезде

Пожилая женщина из Кемерова замучила соседей звонками в правоохранительные органы, странным обрядами и хлопками в дверь. Один из жителей дома решил записывать ее выходки на видео, в итоге она стала звездой TikTok, ролики с ней комментируют миллионы людей.

Сосед начал публиковать видео с бабушкой в октябре, они стали пользоваться популярностью у пользователей TikTok.

На кадрах пенсионерка периодически выходит на лестничную клетку, то как будто бы застывает, то водит руками в воздухе. Еще женщина стучится к соседям с помощью своей же двери, поливает асфальт или подъезд из окна неизвестной жидкостью.

Сейчас в Сети уже есть 100 роликов с пенсионеркой, пользователи признались, что наблюдают за происходящим как за сериалом. Автор публикаций называет соседку колдуньей. Об этом написал «Сiбдепо». На профиль этого человек подписалось уже 180 тысяч человек, его просят выкладывать видео чаще.