Криминал 28 апреля 2023, 18:02 Пенсионерка из Ижевска зарубила мужа топором в новогоднюю ночь

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Пенсионерку из Ижевска обвиняют в убийстве супруга в новогоднюю ночь. Уголовное дело в отношении женщины направили в суд. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

Преступление произошло 1 января 2023 года в квартире на Заречном шоссе. Как установили следователи, супруги поссорились. Тогда мужчина начал угрожать своей 65-летней жене расправой и попытался ее задушить. Женщина вырвалась, достала с балкона топор и нанесла супругу несколько ударов. Его тело злоумышленница перенесла на балкон. Теперь ей грозит до двух лет заключения за превышение самообороны.