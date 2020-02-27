    27 февраля 2020, 14:34

    Пенсионерка из Иваново стала жертвой петербургских мошенников

    Ирина Нагайникова

    Мошенники обещали помощь обманутым дольщикам, но лишили пенсионерку полумиллиона рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    62-летняя пенсионерка из Иваново обратилась в полицию Санкт-Петербурга после потери полумиллиона рублей.

    В январе этого года женщина услышала по радио объявление об оказании помощи в возвращении денег обманутым дольщикам. Она позвонила по указанному номеру, и ей обещали помочь.

    Обманом двое мошенников заставили женщину перевести через почту 535 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Преступников разыскивают.