Криминал 19 июля 2023, 19:24 Пенсионерка из Читы стала основателем подпольного казино

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Пенсионерка из Читы открыла игорный клуб на съемной квартире. Злоумышленницу задержали сотрудники ФСБ и полиции. Об этом сообщил «Царьград».

В Чите 69-летняя пенсионерка и двое ее подельников организовали подпольное казино. Попасть в заведение можно было только по спискам. В списки попадали люди, позвонившие по специальному номеру, о котором знал узкий круг лиц.

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В жилье злоумышленница разместила шесть компьютеров, которые были подключены к онлайн-казино. Оплату посетители осуществляли через мобильный банк.