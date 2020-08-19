Пенсионерка хотела заработать на онлайн-опросах. В итоге она потеряла более 2 млн рублей

Пожилая женщина из Москвы рассчитывала заработать на онлайн-опросах. Однако она потеряла бдительность и в итоге заработали на ней. Мошенники забрали у нее 2,4 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, некий сайт предлагал желающим пройти онлайн-опрос за вознаграждение. Однако для этого нужно было ввести реквизиты банковских счетов на специальном портале.

Пенсионерка попалась на удочку мошенников и ввела личные данные. После этого с ее счета сняли два миллиона 400 тысяч рублей. Полиция по данному факту проводит проверку.

Ранее стало известно, что высокопоставленного сотрудника МГУ имени Ломоносова обманули мошенники. Один из них представился сотрудником банка и рассказал о «проблемах» с безопасностью счета мужчины.

Якобы неизвестные пытались у него списать деньги. Чтобы пресечь это, преступник уговорил жертву перевести свои деньги на его счет. В итоге воры забрали у представителя МГУ 400 тысяч рублей.