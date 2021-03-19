Пенсионерка хотела купить биткоин и лишилась 700 тысяч рублей

Пенсионерка стала жертвой мошенников. Она хотела купить биткоин, но лишилась денег. Об этом сообщило РИА ФАН.

Неизвестный мужчина позвонил ей и предложил купить биткоины. Она согласилась и дала данные своей карты, с которой списали 201 тысячу рублей. Потом она продиктовала данные карты дочери, с которой списали еще 485 тысяч.

«Очень современная пенсионерка, что и говорить. К сожалению, пожилые люди чаще всего очень доверчивы и верят в „новые технологии“», — прокомментировал юрист Валерий Трофимов.