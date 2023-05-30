30 мая 2023, 18:25
Пенсионера заподозрили в убийстве в Ростовской области
В Ростовской области задержали 77-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве своей жены. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.
Убийство произошло накануне в Каменск-Шахтинском. Согласно основной версии, пенсионер повздорил с супругой и забил ее до смерти. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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