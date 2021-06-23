Пенсионера заподозрили в убийстве молодого мужчины в Тюменской области

Под Тюменью в селе Казанское в апреле 2021 года без вести пропал 33-летний местный житель. Через пять суток труп мужчины нашли в 12 километрах от райцентра. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

Сотрудники полиции смогли выйти на след подозреваемого. Они допросили порядка 100 местных жителей. По подозрению в убийстве был задержан 67-летний знакомый жертвы. Как выяснилось, конфликт между мужчинами произошел во время распития алкоголя. После убийства злоумышленник положил труп в багажник своей машины и вывез в лес. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в суд.