Криминал 13 января 2024, 20:17 Пенсионера заподозрили в краже планшета и печати из московского магазина МВД Москвы: полицейские задержали подозреваемого в краже планшета из магазина

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Сотрудники полиции в Москве задержали ранее судимого 72-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Предположительно, он похитил из торговой точки планшет и печать, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, администратор магазина обратился к полицейским, заявив, что в подсобку забрался неизвестный и украл вещи. В помещении установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала преступление. На опубликованных представителями МВД кадрах видно, как мужчина достал из железного шкафчика гаджет, вынул из розетки зарядку от него, забрал печать и ушел.

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Спустя какое-то время правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого на Домодедовской улице. Во время обыска у пенсионера нашли только похищенную печать. Планшет он продал, а вырученные деньги успел потратить.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Москвича отпустили под подписку о невыезде.

В Москве также задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя. Предположительно, пьяный москвич попытался ограбить сотрудницу кафе, а после напал на полицейских.