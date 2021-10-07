Пенсионера задушили в Пензенской области

Пожилой мужчина был задушен в своем доме в Пензенской области. Предполагается, что это сделал его родственник, чтобы похитить деньги, написала «Пенза-Пресс» со ссылкой на СК.

По версии следствия, 23-летний молодой человек ночью пробрался в дом своего 68-летнего родственника. Пенсионер поднялся на шум, после чего злоумышленник начал его душить. Мужчина скончался, а преступник похитил из дома 105 тысяч рублей и скрылся. Позднее подозреваемого задержали. Уголовное дело направлено в суд.