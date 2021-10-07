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    07 октября 2021, 18:20

    Пенсионера задушили в Пензенской области

    Родственник пожилого мужчины мог убить его ради денег

    Полина Гребенщикова

    Пожилой мужчина был задушен в своем доме в Пензенской области. Предполагается, что это сделал его родственник, чтобы похитить деньги, написала «Пенза-Пресс» со ссылкой на СК.

    По версии следствия, 23-летний молодой человек ночью пробрался в дом своего 68-летнего родственника. Пенсионер поднялся на шум, после чего злоумышленник начал его душить. Мужчина скончался, а преступник похитил из дома 105 тысяч рублей и скрылся.

    Позднее подозреваемого задержали. Уголовное дело направлено в суд.