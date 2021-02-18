Пенсионера задержали в Москве за изнасилование 45-летней давности

В Москве задержали пенсионера по делу о групповом изнасиловании в 1974 году. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

«Изнасилование произошло 25 октября 1974 года. Тогда были установлены трое подозреваемых, которые, по данным следствия, совершили изнасилование несовершеннолетней, 17-летней девушки на Измайловском шоссе в Москве. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании группой лиц по УК РСФСР», — приводит агентство слова собеседника.

Источник добавил, что спустя почти полвека нашли еще одного участника того преступления. Им оказался мужчина 1956 года рождения, который живет в Москве, на Бульваре Рокоссовского. Он уже во всем признался.

По данным «Московского комсомольца», в тот день в одной из квартир дома на Измайловском шоссе несколько человек изнасиловали 17-летнюю девушку. Трем задержанным по этому делу было от 17 до 19 лет. Еще один подозреваемый скрылся.