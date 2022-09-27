Уголовное дело завели на пенсионера за незаконную охоту в Новосибирской области | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 18:55 Поделиться Telegram

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Viber Уголовное дело завели на пенсионера за незаконную охоту в Новосибирской области

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Пенсионер может пойти под суд за браконьерство в Новосибирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на МВД по региону.

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Его задержали сразу после охоты. В машине у мужчины нашли тушу лося и оружие. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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