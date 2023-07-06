Криминал 06 июля 2023, 19:22 Пенсионера приговорили к 10 годам колонии за убийство соседки в Курской области

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Солнцевский районный суд Курской области приговорил 86-летнего пенсионера к 10 годам лишения свободы за убийство соседки. Об этом сообщил сайт chr.aif.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

По данным следствия, в феврале этого года пожилой мужчина распивал алкоголь в компании своей соседки, после чего между ними произошел конфликт. В результате ссоры пенсионер схватил нож и несколько раз ударил потерпевшую, от полученных ранений она скончалась.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в исправительной колонии строгого режима.