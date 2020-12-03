Пенсионера-педофила осудили в Саратовской области
В Саратовской области перед судом предстал 63-летний пенсионер, которого обвинили в развращении 13-летней девочки. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный следком.
По данным информагентства, с декабря прошлого года по январь нынешнего мужчина трижды надругался над девочкой. Под различными предлогами он заманивал ее в гостиницу, где совершал в отношении несовершеннолетней развратные действия. Следующие три года он проведет в исправительной колонии общего режима.