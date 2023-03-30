Криминал 30 марта 2023, 15:37 Пенсионера отправили в колонию за фейки об армии во «ВКонтакте» Тимирязевский суд Москвы приговорил к семи годам колонии пенсионера за фейки о ВС России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Оставивший два комментария с осуждением специальной военной операции и негативными высказываниями об армии России под чужими постами во «ВКонтакте» 63-летний пенсионер Михаил Симонов отправится на семь лет в колонию. Как сообщил ТАСС, такое решение принял Тимирязевский суд Москвы.

В пресс-службе пояснили, что против подсудимого Симонова рассматривали уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации по мотивам политической ненависти. Суд признал пенсионера виновным и приговорил к семи годам колонии общего режима.

Реклама

В материалах дела говорится, что пенсионер опубликовал в социальной сети во «ВКонтакте» два комментария с агрессивным высказываниям в адрес правительства и неприязнью к специальной военной операции. Сам обвиняемый отметил, что не имел намерений никого оскорбить и не знал, что его аккаунт доступен для всех пользователей.