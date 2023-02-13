Криминал 13 февраля 2023, 19:08 Пенсионера обвинили в угрозе убийством в Самарской области

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В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, которого обвинили в угрозе убийством. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

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В полицию обратилась 64-летняя пенсионерка, которая заявила, что ее избил житель одного из областных сел. Она познакомилась с ним в соцсетях и приехала к мужчине в гости. Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил ее и пригрозил убийством. После задержания он признался, что раскаивается в содеянном и выказал готовность сотрудничать с правоохранителями.